Svolta all' Asu | ora il palazzetto si chiamerà Pala360

Il palazzetto dell'Associazione sportiva Udine situato in via Lodi cambia nome e diventa Pala360. La decisione è stata presa in seguito a una collaborazione tra l'associazione e Banca 360 Fvg, una banca cooperativa attiva in 155 comuni con 59 filiali nella regione. La modifica interessa la denominazione ufficiale della struttura, che da oggi sarà identificata con il nuovo nome.

È stato firmato l'accordo, valido fino al 2028, tra l'Associazione sportiva udinese e Banca 360 Fvg. Venanzi: “Udine città dello sport, il territorio cresce grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà economiche” Il palazzetto dell'Associazione sportiva Udine, in via Lodi, da oggi si chiamerà Pala360. Il nuovo nome è frutto della partnership tra la storica realtà sportiva udinese e Banca 360 Fvg, istituto di credito cooperativo presente in 155 comuni del nostro territorio, con 59 filiali. La firma dell’accordo di sponsorizzazione avrà durata fino a tutto il 2028, per un totale di tre anni. Un lasso di tempo nel quale sosterrà l'Asu e i suoi atleti e molte delle sue iniziative, in particolare quelle destinate alle persone con bisogni speciali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Surbo, il sogno ora diventa realtà: si inaugura il nuovo Palazzetto dello SportUn traguardo storico per la comunità: la struttura di via Tommaso Fiore apre ufficialmente le porte domenica 22 febbraio alle 11,30 SURBO – Dopo anni... Vannacci, il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale. Patto con CasaPoundUna parola sussurrata nei corridoi, qualche faccia che ricompare nei posti “giusti”, e un’aria da resa dei conti che molti fingono di non sentire.