Surbo il sogno ora diventa realtà | si inaugura il nuovo Palazzetto dello Sport

A Surbo, il sogno di una struttura sportiva moderna si avvera con l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, realizzato dopo anni di lavori e attese. La costruzione ha coinvolto investimenti significativi e ha portato alla creazione di un impianto in grado di ospitare eventi e attività per giovani e atleti locali. La cerimonia di apertura si svolgerà domani mattina, attirando cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La città si prepara a vivere un nuovo capitolo nel settore sportivo e sociale.

Un traguardo storico per la comunità: la struttura di via Tommaso Fiore apre ufficialmente le porte domenica 22 febbraio alle 11,30 SURBO – Dopo anni di attesa, la città di Surbo si riappropria di uno spazio fondamentale per il tessuto sociale e sportivo del territorio. Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11,30, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport in via Tommaso Fiore. Un evento che non è solo un taglio del nastro, ma la consegna alla cittadinanza di un’opera strategica destinata a diventare il cuore pulsante dell’aggregazione giovanile e dell’attività agonistica locale.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

