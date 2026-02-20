Surbo il sogno ora diventa realtà | si inaugura il nuovo Palazzetto dello Sport

A Surbo, il sogno di una struttura sportiva moderna si avvera con l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, realizzato dopo anni di lavori e attese. La costruzione ha coinvolto investimenti significativi e ha portato alla creazione di un impianto in grado di ospitare eventi e attività per giovani e atleti locali. La cerimonia di apertura si svolgerà domani mattina, attirando cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La città si prepara a vivere un nuovo capitolo nel settore sportivo e sociale.

Un traguardo storico per la comunità: la struttura di via Tommaso Fiore apre ufficialmente le porte domenica 22 febbraio alle 11,30 SURBO – Dopo anni di attesa, la città di Surbo si riappropria di uno spazio fondamentale per il tessuto sociale e sportivo del territorio. Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 11,30, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport in via Tommaso Fiore. Un evento che non è solo un taglio del nastro, ma la consegna alla cittadinanza di un’opera strategica destinata a diventare il cuore pulsante dell’aggregazione giovanile e dell’attività agonistica locale.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale Leggi anche: Nuovo Palazzetto dello Sport, la fine lavori slitta a dicembre 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Palazzetto dello Sport di Surbo. Il nostro palazzetto. Un sogno che la città custodisce da anni, forse da troppi, come una promessa rimasta in sospeso. In queste settimane abbiamo lavorato senza sosta, fianco a fianco con l’Ufficio Tecnico, per trasformare qu - facebook.com facebook