Vannacci il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale Patto con CasaPound

Da caffeinamagazine.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo partito chiamato Futuro nazionale. La decisione arriva in un momento di tensione politica, con alcune figure che ricompaiono in posizioni strategiche e un’atmosfera di confronto che si fa sempre più palpabile. Si parla anche di un possibile patto con CasaPound, lasciando intendere che le alleanze stanno prendendo forma nel silenzio dei corridoi.

Una parola sussurrata nei corridoi, qualche faccia che ricompare nei posti “giusti”, e un’aria da resa dei conti che molti fingono di non sentire. Nella destra che guarda oltre i partiti tradizionali qualcosa si muove davvero, ma non è ancora chiaro dove voglia arrivare. E intanto, tra simboli e fedelissimi, la tensione sale. >> Incidente stradale mortale, schianto tremendo: provinciale chiusa Non è la solita indiscrezione da retroscena: stavolta c’è un disegno che prende forma pezzo dopo pezzo, con una regia che sembra puntare dritta a trasformare consenso social e rabbia di piazza in un progetto politico vero.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale

Vannacci, il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale. Patto con CasaPound, nasce la “cosa nera”

Vannacci lancia il suo nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale.

“Futuro Nazionale”, nasce il nuovo partito di Vannacci: la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla Lega

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Vannacci prepara la scissione e crea un nuovo partito FUTURO NAZIONALE

Video Vannacci prepara la scissione e crea un nuovo partito FUTURO NAZIONALE

Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale

Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Vannacci verso il suo partito, deposita Futuro nazionale. Ma poi taglia corto: È solo un simbolo; Ecco il simbolo di Vannacci: il generale prepara il partito; Vannacci, nuovo simbolo e messaggio social: arriva il partito del generale?.

vannacci il nuovo partitoA chi può rubare voti il nuovo partito di VannacciPer dirla alla Cocciante, anche in questo caso, «era» davvero «tutto previsto»: Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Gli indizi, ... ilmessaggero.it

vannacci il nuovo partitoVannacci verso l’addio alla Lega: già pronto il simbolo del nuovo partito Futuro NazionaleMa tutto è stato già predisposto per l'addio. A cominciare dal nome del nuovo partito, Futuro Nazionale - fonte di ispirazione la tedesca AfD - e dal simbolo, già depositato all'Ufficio Brevetti ... tg.la7.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.