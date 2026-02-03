Vannacci il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale Patto con CasaPound

Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo partito chiamato Futuro nazionale. La decisione arriva in un momento di tensione politica, con alcune figure che ricompaiono in posizioni strategiche e un’atmosfera di confronto che si fa sempre più palpabile. Si parla anche di un possibile patto con CasaPound, lasciando intendere che le alleanze stanno prendendo forma nel silenzio dei corridoi.

Una parola sussurrata nei corridoi, qualche faccia che ricompare nei posti "giusti", e un'aria da resa dei conti che molti fingono di non sentire. Nella destra che guarda oltre i partiti tradizionali qualcosa si muove davvero, ma non è ancora chiaro dove voglia arrivare. E intanto, tra simboli e fedelissimi, la tensione sale. Non è la solita indiscrezione da retroscena: stavolta c'è un disegno che prende forma pezzo dopo pezzo, con una regia che sembra puntare dritta a trasformare consenso social e rabbia di piazza in un progetto politico vero.

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

