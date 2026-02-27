Dopo un'ampia sperimentazione, "Galleri" non ha portato i risultati sperati, sollevando nuovi dubbi su questo approccio alla prevenzione Grail, la società statunitense che ha sviluppato il test “Galleri”, ha comunicato i risultati della sperimentazione con un comunicato stampa e fornirà maggiori dettagli in primavera. Nonostante questo risultato e la mancanza di una piena autorizzazione all’uso del test, negli Stati Uniti Grail vende il proprio esame da quasi cinque anni al costo di 949 dollari, sfruttando un’area grigia in attesa di ricevere l’approvazione vera e propria. L’azienda sostiene di avere venduto circa mezzo milione di test dal 2021 e solo l’anno scorso ne ha venduti più di 185mila. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I risultati deludenti del più discusso test del sangue per la diagnosi precoce del cancro

Un test del sangue può superare la TAC nella diagnosi precoce dei tumoriUn semplice esame del sangue potrebbe, in futuro, anticipare la diagnosi di un tumore quando ancora non è visibile con una TAC.

Ricerca, un semplice esame del sangue per una diagnosi precoce della sepsiUn lavoro multidisciplinare condotto su oltre 600 pazienti presso l’Ospedale San Donato di Arezzo dimostra come un semplice esame del sangue possa...

