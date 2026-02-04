SuperEnalotto ad Avellino centrato un 5 | vincita di oltre 40mila euro

Da avellinotoday.it 4 feb 2026

A Avellino un giocatore ha vinto oltre 40mila euro con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 3 febbraio 2026, è stato centrato un

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 3 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 20.868,64 euro l’uno: il primo a Napoli nel Tabacchi Grimaldi in via Caio Duilio, 25, l’altro ad Avellino nel Tabacchi in viale Italia, 350. L’ultimo “6” da 35,4.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

