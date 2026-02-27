Maxi vincita sul lago di Como al SuperEnalotto | centrato un 5 da 60mila euro
Una giocata al SuperEnalotto sul lago di Como ha portato a una vincita di oltre 60mila euro, centrando un “5”. La schedina è stata giocata nel ramo lecchese del lago di Como, e l'importo vinto è stato di 60.000 euro. La notizia si è diffusa nelle ultime ore tra i giocatori della zona.
Una vincita da oltre 60mila euro fa festeggiare il ramo lecchese del lago di Como. Nelle scorse ore una giocata al SuperEnalotto ha centrato un “5” dal valore di 60.245,58 euro.La schedina fortunata è stata giocata a Dervio, nel punto vendita Sisal Tabacchi Noce di via Diaz. Il premio è stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Centrato un “5 Stella” da quasi 1,5 milioni di euro al Superenalotto: la vincita a Napoli
Leggi anche: SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro