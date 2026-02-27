Maxi vincita sul lago di Como al SuperEnalotto | centrato un 5 da 60mila euro

Una giocata al SuperEnalotto sul lago di Como ha portato a una vincita di oltre 60mila euro, centrando un “5”. La schedina è stata giocata nel ramo lecchese del lago di Como, e l'importo vinto è stato di 60.000 euro. La notizia si è diffusa nelle ultime ore tra i giocatori della zona.