SuperEnalotto la bea bendata bacia due comuni del Salernitano

Nel concorso di sabato 4 aprile, il SuperEnalotto ha regalato tre vincite di categoria “5” in Campania, tutte da 34 mila euro ciascuna. Le schedine vincenti sono state convalidate in due comuni della provincia di Salerno. La lotteria continua a distribuire premi nel territorio regionale, senza che siano stati ancora annunciati i dettagli dei punti vendita coinvolti.

Il SuperEnalotto premia la Campania e la provincia di Salerno. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 4 aprile sono stati centrati nella regione tre “5”, ciascuno del valore di 34.257,71 euro, per un totale complessivo di 102.773 euro. Una vincita si è registrata a Capaccio Paestum, presso la “Tabaccheria Riv 46” in Via Italia 61-176; un'altra, ancora nel salernitano, a Cava de’ Tirreni, presso la Tabaccheria di via M. Della Corte 14. E una vincita anche a Napoli, presso l’Edicola di Piazza Medaglie d’Oro, angolo Via Niutta. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 7 aprile, sale a 145,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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