La Polizia di Stato incontra gli studenti del Ruffini giornate di confronto a Imperia sulla violenz

Questa mattina, nella scuola di Imperia, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del liceo Ruffini. Un momento di confronto diretto, in cui si è parlato di violenza e rispetto. Gli agenti hanno spiegato ai ragazzi come comportarsi e quali rischi si corrono, cercando di coinvolgere i giovani in modo semplice e chiaro. La mattinata si è svolta tra domande e risposte, senza fronzoli, in un clima di fiducia e attenzione.

A Imperia, nei corridoi dell'Istituto Ruffini, tra i banchi ancora caldi del mattino e i muri decorati da progetti studenteschi, si è svolto un dialogo che non riguarda solo la scuola, ma il futuro della convivenza civile. Il 2 e il 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ha fatto irruzione in aula non con divisa e sirene, ma con parole, ascolto e domande. Il commissario Salvatore Crupi, rappresentante della Questura di Imperia, ha guidato due giornate di confronto con oltre 350 studenti delle classi terze e quarte, in un'azione che non è stata né una lezione, né un'arringa, ma un vero e proprio scambio di voci.

