Lo splendore dei Borbone a Torino | la corona di Carlo III approda al Museo Accorsi-Ometto

La corona di Carlo III arriva al Museo Accorsi-Ometto, suscitando grande interesse tra i visitatori. La presenza di questo cimelio, simbolo della monarchia borbonica, attira appassionati e curiosi. L’oggetto, ricco di dettagli preziosi, sarà esposto fino a fine mese, offrendo un’occasione unica di avvicinarsi a un pezzo di storia. La mostra si inserisce in un percorso che valorizza il patrimonio culturale della città.

Il fascino della grande storia borbonica incontra l'eleganza barocca di Torino in un appuntamento che celebra il vertice dell'orefice italiana. Dal 21 febbraio al 22 marzo, la Sala delle Arti del Barocco della Fondazione Accorsi-Ometto si trasforma nello scenario ideale per ospitare la Corona di Carlo III di Borbone, un manufatto che non è solo un oggetto prezioso, ma il simbolo di un'epoca di straordinaria fioritura culturale. La corona esposta è una fedele e magnifica riproduzione dell'originale che la regina di Spagna, Isabella Farnese, commissionò nel 1732 a una squadra di maestri orafi fiorentini.

