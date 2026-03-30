Dal 31 marzo al 6 settembre 2026, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto a Torino presenta una retrospettiva dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, conosciuto come il Sodoma. La mostra si svolge a quasi ottant’anni dalla precedente esposizione di rilievo dedicata all’artista. L’esposizione include dipinti, disegni e documenti che ne ricostruiscono l’attività durante il Rinascimento.

A Torino, dal 31 marzo al 6 settembre 2026, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto ospita la mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, noto come il Sodoma, a quasi ottant’anni dall’ultima grande retrospettiva del 1950. L’esposizione, curata da Serena D’Italia, Luca Mana e Vittorio Natale, presenta per la prima volta al pubblico la produzione giovanile dell’artista, evidenziando lo sviluppo del suo linguaggio personale e le influenze che hanno segnato il suo percorso. Il percorso espositivo ricostruisce le tappe della formazione di Sodoma, dalle prime esperienze nella bottega di Giovanni Martino Spanzotti fino ai cicli di affreschi in Sant’Anna in Camprena e nel chiostro di Monteoliveto, con le successive esperienze romane sotto la committenza di Agostino Chigi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma: al Museo Accorsi-Ometto una grande retrospettiva sul Rinascimento

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Raffaello Sanzio Stanza della Segnatura ultima immagine Autoritratto e ritratto di Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. x.com