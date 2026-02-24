Legge elettorale il governo accelera | chiudere prima del referendum sulla giustizia Con l’incognita Vannacci

La legge elettorale è al centro di un’accelerazione del governo, deciso a concludere i lavori prima del referendum sulla giustizia. La motivazione principale è evitare di sovrapporre le due consultazioni, che potrebbero creare confusione tra gli elettori. La maggioranza punta a chiudere il testo entro i primi giorni di marzo, con l’obiettivo di approvarlo in Parlamento. La questione diventa ancora più complessa con l’incognita Vannacci.

La maggioranza vuole chiudere entro i primi giorni di marzo. Prima del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’obiettivo politico è dichiarato nei retroscena parlamentari: “sganciare” la nuova legge elettorale dall’esito del voto sulla giustizia, così da evitare che una sconfitta referendaria venga letta come premessa di elezioni anticipate o, al contrario, che una vittoria del Sì apra la strada a un cambio delle regole in corsa. L’accelerazione è stata decisa nell’ultimo vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il cantiere resta formalmente aperto, ma l’impianto prende forma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettoraleLa discussione sulla legge elettorale si surriscalda.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, il governo accelera: "Si vota in 2 giorni". L'ipotesi del 29 e 30 marzo

Ascoltate le parole di Vespa. Referendum sulla Giustizia: vota SÌ

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Legge elettorale: come bilanciare stabilità e rappresentanza; Nuova legge elettorale, scatta un mega premio con lo 0,1% in più; Meloni al bivio tra referendum, urne anticipate o nuova legge elettorale: il risiko che può riscrivere la legislatura - Indiscreto; La maggioranza prepara la legge elettorale, bivio del referendum.

Legge elettorale: Governo verso proporzionale/ Premio maggioranza sopra 40%: info ballottaggio e preferenzeGoverno pronto a presentare la bozza di legge elettorale: schema proporzionale con premio di maggioranza sopra il 40% (altrimenti ballottaggio) ... ilsussidiario.net

Legge elettorale, il governo accelera: chiudere prima del referendum sulla giustizia. Con l’incognita VannacciSe il No dovesse imporsi, la nuova legge elettorale resterebbe comunque in piedi, già incardinata e pronta a ridisegnare i rapporti di forza ... lanotiziagiornale.it

Nuova legge elettorale, scatta un mega premio con lo 0,1% in più x.com

In arrivo nei prossimi giorni il testo della Nuova Legge Elettorale per le Elezioni Politiche. Ecco come sarà. #elezionipolitiche2027 #elezionipolitiche #leggeelettorale #Parlamento #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/in-arrivo-in-parlamento-il-testo-d - facebook.com facebook