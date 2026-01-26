È stata inaugurata la nave oceanografica “Quirinale”, progettata per effettuare rilievi fino a 10.000 metri di profondità. Con una lunghezza di 110 metri, una larghezza di 20 metri e una stazza di 6.400 tonnellate, questa imbarcazione può operare in ambienti con temperature fino a -16°C. La sua tecnologia avanzata permette di esplorare le zone più profonde e meno accessibili degli oceani, contribuendo alla ricerca scientifica marittima.

Una protagonista tutta italiana delle attività di ricerca tra i ghiacci dei mari nordici. Lunedì 26 gennaio, presso la Fincantieri di Riva Trigoso, è stata battezzata la nave militare “ Quirinale ”. La madrina Eleonora Di Palma ha effettuato il taglio del nastro. Il varo vero e proprio è stato rinviato per le condizioni avverse del mare. Presenti al battesimo i sottosegretari alla difesa Isabella Rauti e Matteo Perego di Cornago, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, il governatore della Liguria Marco Bucci, il presidente Fincantieri Biagio Mazzotta e l’ad Pierroberto Folgiero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Taglio del nastro per “Quirinale”, la nuova nave oceanografica effettua rilievi fino a 10.000 metri di profondità

