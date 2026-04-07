Istigazione a delinquere per discriminazione razziale perquisita l’abitazione di un 15enne
La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di un ragazzo di 15 anni in provincia di Arezzo. L’operazione, condotta dagli agenti della Digos di Firenze e Arezzo, è avvenuta in relazione a un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere. La contestazione riguarda presunti comportamenti discriminatori di natura razziale, etnica e religiosa. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati.
AREZZO – Blitz della polizia nell’aretino, dove gli agenti della Digos di Firenze e Arezzo hanno perquisito l’abitazione di un ragazzo di soli 15 anni, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’operazione, coordinata dal sostituto procuratore al tribunale per i minorenni di Firenze, Filippo Focardi, è scattata lo scorso 4 aprile a seguito di un attento monitoraggio del web da parte dell’Antiterrorismo e dell’Intelligence interna. Gli investigatori avevano individuato un profilo social, riconducibile agli ambienti dell’estremismo di destra e del suprematismo, sul quale comparivano contenuti violenti e messaggi di apprezzamento per la recente aggressione subita da una professoressa per mano di uno studente minorenne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Poliziotti #Digos Firenze e Arezzo eseguono una perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di un 15enne indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale,etnica e religiosa poliziadistato.it/articolo/153 x.com
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