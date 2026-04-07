La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di un ragazzo di 15 anni in provincia di Arezzo. L’operazione, condotta dagli agenti della Digos di Firenze e Arezzo, è avvenuta in relazione a un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere. La contestazione riguarda presunti comportamenti discriminatori di natura razziale, etnica e religiosa. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati.

AREZZO – Blitz della polizia nell’aretino, dove gli agenti della Digos di Firenze e Arezzo hanno perquisito l’abitazione di un ragazzo di soli 15 anni, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’operazione, coordinata dal sostituto procuratore al tribunale per i minorenni di Firenze, Filippo Focardi, è scattata lo scorso 4 aprile a seguito di un attento monitoraggio del web da parte dell’Antiterrorismo e dell’Intelligence interna. Gli investigatori avevano individuato un profilo social, riconducibile agli ambienti dell’estremismo di destra e del suprematismo, sul quale comparivano contenuti violenti e messaggi di apprezzamento per la recente aggressione subita da una professoressa per mano di uno studente minorenne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Istigazione a delinquere per discriminazione razziale, perquisita l’abitazione di un 15enne

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