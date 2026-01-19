il nipote di jfk nato il 19 gennaio 1993 punta al congresso con il partito democratico

Jack Schlossberg Kennedy, nato il 19 gennaio 1993, è il nipote di JFK e membro della famiglia Kennedy. Figlio di Caroline Kennedy e Edwin Schlossberg, si candida al Congresso con il Partito Democratico. Con una formazione e un background distinti, rappresenta una nuova generazione di politici, mantenendo un profilo sobrio e concentrato sulle sue aspirazioni pubbliche, lontano da ogni sfumatura di eccesso o sensazionalismo.

N on fatevi ingannare dall’aria del bel rampollo di una dinastia leggendaria, perché Jack Schlossberg Kennedy, figlio trentaduenne di Caroline, primogenita di John Fitzgerald Kennedy, e di Edwin Schlossberg, designer e scrittore, è un Capricorno ascendente Capricorno. Da quando ha annunciato la sua candidatura con il Partito Democratico alle elezioni di metà mandato per il 12o distretto di New York, ha chiarito di avere tutte le intenzioni di fare sul serio. Chi è Zohran Mamdani, il favorito nella corsa a sindaco di New York X Leggi anche › La maledizione dei Kennedy: Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, muore a 35 anni Pur non avendo un passato nell’establishment, la politica è la sua passione: «Non c’è nulla che il nostro partito non possa fare per affrontare il costo della vita, la corruzione e la crisi istituzionale, ma senza il controllo del Congresso non c’è quasi nulla che si possa fare» ha detto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

