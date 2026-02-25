Servizio traghetti dimezzato? La posizione di Bluferries | Nessuna diminuzione delle corse nello Stretto

“Nessuna diminuzione delle corse delle navi di Bluferries in servizio nello Stretto di Messina. Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati, consultabile sul sito internet della società, prevede partenze ogni ora per tutte le 24 ore, 365 giorni l’anno, tutti i giorni compresi i festivi, sia dal porto di Villa San Giovanni che da quello di Tremestieri”. Così Bluferries spiega la propria posizione e chiarisce le modalità e le tempistiche del trasporto marittimo dopo le recenti dichiarazioni e i disservizi denunciati dagli autotrasportatori locali. “Inoltre - prosegue Bluferries - nella fascia oraria dalle 07:00 alle 21:00 il servizio viene ulteriormente potenziato in funzione degli incrementi di traffico, quindi le navi in esercizio anziché due diventano tre o quattro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Servizio traghetti dimezzato? Bluferries replica a Musolino: "Nessuna diminuzione delle corse nello Stretto"La società, con una nota ufficiale, ha risposto all'allarme lanciato dalla senatrice che ha annunciato la possibilità di presentare un'interrogazione...

Stretto di Messina, Musolino denuncia: “Servizio traghetti dimezzato, subito chiarimenti parlamentari”La continuità territoriale nello Stretto di Messina è di nuovo sotto i riflettori.

