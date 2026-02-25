Stretto di Messina Musolino denuncia | Servizio traghetti dimezzato subito chiarimenti parlamentari

La continuità territoriale nello Stretto di Messina è di nuovo sotto i riflettori. A sollevare l’allarme è la senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino, vicecapogruppo al Senato, che annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per verificare i disservizi denunciati dagli autotrasportatori locali: “Quanto denuncia il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Stretto di Messina sulla situazione dei traghetti è gravissimo: il servizio marittimo sarebbe di fatto dimezzato e la continuità territoriale non garantita a causa di BluFerries. La società del gruppo Fs terrebbe inspiegabilmente ferme le proprie navi, nonostante siano progettate per il trasporto di passeggeri e auto, oppure si limiterebbe a traghettare i mezzi commerciali”, ha dichiarato Musolino. L’allarme della senatrice si inserisce in un quadro che il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Stretto di Messina, guidato dal presidente Francesco Caruso, ha segnalato con un esposto urgente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Amianto nei traghetti dello Stretto di Messina, Rfi condannata per la morte di un dipendente: dovrà risarcire i familiariIl tribunale di Messina ha condannato Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) al risarcimento dei familiari di un ex dipendente deceduto a causa di un tumore legato all’esposizione all’amianto sui traghetti dello Stretto di Messina.

Troppi incidenti stradali a Messina, Musolino lancia l'appello: "Basile chieda tavolo tecnico in Prefettura"A Messina, gli incidenti stradali continuano a preoccupare la comunità, con la tragica perdita di Antonino Bonanno, 77 anni, investito in via Garibaldi.

