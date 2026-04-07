Lo Stretto di Hormuz è un passaggio marittimo di grande rilevanza che collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman. La sua posizione strategica lo rende fondamentale per il transito di petrolio e gas tra i paesi dell’area e il resto del mondo. Recentemente, l’attenzione si è concentrata non solo sugli aspetti politici, ma anche sulle caratteristiche geologiche del sito, che influenzano la stabilità e la sicurezza delle rotte marittime.

di Domenico Chiarella e Sergio G. Longhitano Lo Stretto di Hormuz è al centro dell’attenzione mediatica per il ruolo strategico svolto da questo braccio di mare che collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman. Lo stretto infatti funge da connettore non solo per il trasporto di fonti energetiche convenzionali che avvengono via mare, ma per molti altri beni essenziali per la sussistenza commerciale di molti paesi, anche relativamente lontani dalla zona di interesse. Lo Stretto di Hormuz è un passaggio marino di circa 32 km di larghezza nel suo punto più rastremato e una profondità che oscilla tra 30 e 100 metri. Analizzare la morfologia del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz: perché la geologia è cruciale quanto la geopolitica

Perché lo Stretto di Hormuz è cruciale per il petrolio mondialeAttraverso Hormuz transitano circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, quasi un quinto del mercato globale.

Benzina e diesel, allarme rosso dopo l'attacco all'Iran: quanto può costarci la crisi dello Stretto di HormuzE ora? Oltre agli aspetti geopolitici ci sono da valutare le conseguenze economiche.

Temi più discussi: Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; Aggirare lo stretto di Hormuz? I paesi produttori ci pensano; Hormuz, un dollaro a barile di petrolio e le navi amiche dell'Iran passano lo Stretto: come funziona il pedaggio; La Grecia è il Paese europeo più colpito dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Stretto di Hormuz, il giorno dell’ultimatum: ma quante navi transitano?Alle due di questa notte scadrà il termine che il presidente Usa Donald Trump ha fissato perché l’Iran riapra il passaggio marittimo. La situazione su quelle acque e che impatto sta avendo il blocco ... tg24.sky.it

Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?Lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo da cui fino al 28 febbraio (giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran) passava circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è l’unica ... tg24.sky.it

Guerra in Iran e blocco dello stretto di Hormuz pesano sui costi dell'energia in Italia. L'allarme dei panificatori lombardi: "Bollette verso il +40%, a rischio i prezzi di pane e michette. Fino a oggi abbiamo ammortizzato i rincari". x.com

La chiusura dello stretto di Hormuz inizia a farsi sentire anche sul traffico aereo europeo. Alcuni aeroporti italiani sono già alle prese con limitazioni nei rifornimenti e diverse compagnie monitorano da vicino l’evoluzione della situazione. - facebook.com facebook