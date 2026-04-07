Cina e Russia hanno esercitato il veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione riguardante lo stretto di Hormuz, un testo che era stato modificato rispetto alle richieste dei Paesi del Golfo, che chiedevano un’autorizzazione all’uso della forza. La proposta non ha raggiunto il numero di voti necessari per essere approvata. La risoluzione prevedeva l’utilizzo di “tutti i mezzi difensivi” per la gestione della situazione nello stretto.

Cina e Russia hanno posto il veto al Consiglio di sicurezza alla risoluzione sullo stretto di Hormuz, un testo che era stato annacquato rispetto alle richieste de i Paesi del Golfo di prevedere l’autorizzazione all’ uso della forza e che comunque non ha ottenuto i voti necessari. A favore del testo hanno votato 11 Paesi, Cina e Russia hanno votato contro, mentre Colombia e Pakistan si sono astenuti. Il testo iniziale proposto dal Bahrain avrebbe autorizzato i paesi a usare “tutti i mezzi necessari” – formulazione che includerebbe l’azione militare – per garantire il transito attraverso lo Stretto di Hormuz e scoraggiare i tentativi di chiuderlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, Cina e Russa bocciano la risoluzione Onu che prevede “tutti i mezzi difensivi” per liberarlo

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