Iran | Russia e Cina pongono il veto all' Onu sulla riapertura dello Stretto di Hormuz

Russia e Cina hanno esercitato il loro diritto di veto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu contro una proposta di risoluzione presentata dal Bahrein. La bozza riguardava questioni di sicurezza nello Stretto di Hormuz, una delle aree di passaggio strategico per il commercio mondiale. La decisione ha impedito l'apertura ufficiale di un dibattito sulla proposta, bloccando temporaneamente i tentativi di intervenire sulla situazione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La Casa Bianca nega di aver preso in considerazione l'uso di armi nucleari contro l'Iran, poco dopo che Donald Trump ha annunciato che "un'intera civiltà morirà stanotte" se il suo ultimatum non verrà rispettato. La smentita della Casa Bianca segue l'interpretazione delle parole pronunciate da JD Vance in Ungheria. Il vicepresidente ha detto di avere "fiducia che otterremo una risposta, positiva o negativa, entro stasera alle 20", quando scade l'ultimatum. "Mi auguro che riceveremo la risposta giusta perché quello che veramente vogliamo è un mondo in cui i flussi del petrolio scorrono liberamente e questo non può accadere se l'Iran porta avanti atti di terrorismo economico. 🔗 Leggi su Today.it

Crisi Iran, Starmer: Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato – Il video(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non sarà, e non è mai stato previsto che sia, una missione della...

Leggi anche: Riapertura dello Stretto di Hormuz, Italia e Francia cercano un accordo con l’Iran

Temi più discussi: Chi vuole l’escalation militare nello stretto di Hormuz; Russia, Cina e Iran: l’erosione dell’influenza globale degli Stati Uniti e dell’ordine internazionale liberale; Uno spiraglio a Hormuz, i pasdaran fanno passare le navi di Parigi e Tokyo; I VANTAGGI DELLA GUERRA IN IRAN PER LA RUSSIA (E GLI SVANTAGGI PER L'EUROPA) – Le Taurillon.

Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatumDa 3-4mila navi con petrolio e gnl a meno di 100 in un mese. Il collo di bottiglia del commercio energetico mondiale spaventa mercati ed economie. Ma non vale ... repubblica.it

Cina e Russia bloccano la risoluzione all'Onu sulla sicurezza di Hormuz(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Russia e Cina hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione in Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dal Bahrein sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. Il testo ha ot ... altoadige.it

Guerra in Iran e blocco dello stretto di Hormuz pesano sui costi dell'energia in Italia. L'allarme dei panificatori lombardi: "Bollette verso il +40%, a rischio i prezzi di pane e michette. Fino a oggi abbiamo ammortizzato i rincari". x.com

La chiusura dello stretto di Hormuz inizia a farsi sentire anche sul traffico aereo europeo. Alcuni aeroporti italiani sono già alle prese con limitazioni nei rifornimenti e diverse compagnie monitorano da vicino l’evoluzione della situazione. - facebook.com facebook