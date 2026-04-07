Perché Cina e Russia hanno bloccato la risoluzione Onu sulla sicurezza di Hormuz

Cina e Russia hanno utilizzato il loro diritto di veto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per bloccare una bozza di risoluzione presentata dal Bahrein, che riguardava la sicurezza dello Stretto di Hormuz. La proposta, che mirava a rafforzare la stabilità nella regione, non è stata approvata e la decisione è stata comunicata ufficialmente dal Consiglio. La questione riguarda le tensioni nella zona strategica del Golfo Persico.

Cina e Russia hanno posto il veto alla bozza di risoluzione proposta dal Bahrein al Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il testo, già annacquato rispetto all’originale richiesta dei Paesi del Golfo di ottenere l’autorizzazione all’uso della forza, non ha ottenuto i voti necessari: 11 favorevoli, due contrari e due astensioni, tra cui quella del Pakistan, con rapporti molto stretti con Teheran e impegnato in un ruolo di mediazione con Washington. La posizione di Pechino è determinata da una combinazione di interessi economici e strategici. La Cina è il principale partner commerciale dellIran e il maggior... 🔗 Leggi su Today.it

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