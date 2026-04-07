Strage in macelleria a Forlì | finisce in sangue una lite tra connazionali

A Forlì, una lite tra due cittadini marocchini si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e il ricovero di uno dei due in ospedale. Durante il confronto, uno dei due è stato ferito con un coltello, riportando ferite gravi. Successivamente, le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda si è conclusa con il decesso di uno dei coinvolti.

A Forlì, una disputa tra due cittadini marocchini è terminata con la morte di uno dei due, un uomo di 40 anni, colpito a colpi di coltello. L’evento si è consumato all’interno di una macelleria. Il dramma è emerso proprio grazie alla segnalazione dell’uomo accusato dell’omicidio. Quest’ultimo, anch’egli ferito durante il violento scontro fisico, ha allertato i soccorsi. L’indagine sulla dinamica e i protagonisti. Il sospettato, individuo già conosciuto dalle autorità, è stato condotto inizialmente in ospedale per ricevere le cure necessarie. Successivamente, gli agenti della squadra mobile lo hanno portato in questura per gli interrogatori. Sull’arma utilizzata per l’aggressione sta lavorando la polizia scientifica, che ha già recuperato l’oggetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage in macelleria a Forlì: finisce in sangue una lite tra connazionali Leggi anche: Lite sfocia in sangue, accoltellamento nel cuore della notte: omicidio in una macelleria. Fermato un uomo Leggi anche: Omicidio nella notte in una macelleria: lite finisce a coltellate, morto un 40enne. Fermato un uomo