Doppia inchiesta su appalti Amiu e servizi cimiteriali | rinviati a giudizio i nove imputati

È stata avviata una doppia inchiesta riguardante i servizi pubblici a Foggia, con nove imputati rinviati a giudizio. Le indagini coinvolgono due settori principali: l’appalto dei servizi cimiteriali e l’affidamento diretto della raccolta rifiuti ad Amiu. La procedura si focalizza sulla gestione e sull’assegnazione di queste attività, rappresentando un passaggio importante nel percorso giudiziario relativo a eventuali irregolarità.

È quanto deciso quest’oggi dalla gup Cecilia Massarelli del Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della pm Paola De Martino. Il processo entrerà nel vivo il 5 marzo, con la prima udienza dibattimentale Tesi sostenuta anche dalle costituite parti civili (il Wwf Foggia e la ditta Ediltour rappresentate dall’avv. Michele Vaira, e il Comune di Foggia). Il processo si concentra su due distinti ma interconnessi ambiti di presunta irregolarità. I reati contestati sono, a vario titolo, turbativa di scelta del contraente, induzione indebita e falso pubblico. Quattro le persone indagate: il dirigente Francesco Paolo Affatato, due dipendenti dell'Ente di Corso Garibaldi e un imprenditore.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Rinviati a giudizio 16 ex manager di Città della Salute: sono imputati per i bilanci 'allegri' nell'azienda ospedaliera

Inchiesta Urbanistica Milano, Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il BosconavigliStefano Boeri e altri sei soggetti, tra cui costruttori e funzionari comunali, sono stati rinviati a giudizio per presunti abusi edilizi relativi al progetto Bosconavigli a Milano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Inchiesta su appalti e assunzioni a Strongoli, il Comune si costituisce parte civileIl Comune di Strongoli si costituirà parte civile nel processo penale in corso davanti la Terza Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro che vede 11 imputati, tra cui l'ex sindaco, Sergio Bruno, il t ... msn.com

Sequestrati 80mila euro a Totò Cuffaro: l’inchiesta su appalti pilotati e corruzione si allargaI carabinieri del Ros hanno sequestrato 80mila euro in contanti all’ex presidente siciliano, indagato con altre 17 persone per corruzione, associazione a delinquere e turbativa d’asta. Dopo la ... fanpage.it

Per i giudici il ras del parcheggi di San Siro è il killer di Fausto Borgioli, freddato con cinque colpi di pistola nel 1992. La svolta nelle carte dell’inchiesta Doppia Curva sugli affari degli ultras - facebook.com facebook