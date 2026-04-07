Strage di Monreale fissata l’udienza per l’8 giugno

È stata fissata per l’8 giugno l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Palermo per il processo relativo alla strage avvenuta a Monreale nella notte tra il 26 e il 27 aprile dell’anno scorso. L’evento ha coinvolto direttamente la comunità locale e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La data si avvicina e il procedimento si concentrerà sui fatti accaduti in quella notte.

Arriverà davanti alla Corte d’Assise di Palermo, l’8 giugno prossimo, il processo per la strage che nella notte tra il 26 e il 27 aprile dello scorso anno sconvolse Monreale e l’intera comunità. Il gup Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio i tre giovani accusati di aver avuto un ruolo in quella tragedia: Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 19 anni. Quella notte, mentre le strade del paese erano già animate dai festeggiamenti del SS Crocifisso, Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi 25 anni, sono stati uccisi. Nella sparatoria rimase ferito anche Nicolò Cangemi, 32 anni, oltre a un ragazzo di soli 16 anni. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Strage di Monreale, fissata l’udienza per l’8 giugno Leggi anche: Strage di Monreale, fissata l’udienza per i tre ragazzi dello Zen accusati di aver ucciso Massimo, Salvo e Andrea Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale: udienza fissata a giugnoIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma con l’accusa di evasione fiscale. Strage di Monreale, imputati a giudizio. Processo al via l’8 giugnoPALERMO – Gli imputati sono stati rinviati a giudizio. A partire dal prossimo 8 giugno davanti alla Corte di assise di Palermo inizierà il processo per la strage di Monreale. livesicilia.it Strage di Monreale, il Comune e la Regione ammessi come parte civile al processoLo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare. Escluse le associazioni PALERMO, 7 aprile – Ci saranno anche il Comune di Monreale e la Regione Sicilia ... monrealenews.it