Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale | udienza fissata a giugno

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, deve rispondere di evasione fiscale dopo che il tribunale di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio, in seguito a un’indagine che ha scoperto irregolarità nelle sue dichiarazioni dei redditi. La vicenda riguarda un’ingente somma di denaro non dichiarata, che avrebbe evitato di pagare le tasse dovute. L’udienza è programmata per giugno, e il caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla trasparenza dei politici locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rinvio a giudizio a Roma per il sindaco di Terni. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Roma con l’accusa di evasione fiscale. La decisione arriva al termine delle indagini legate alla gestione dell’università telematica Università degli Studi Niccolò Cusano (Unicusano). Secondo quanto contestato, Bandecchi avrebbe agito come amministratore di fatto dell’ateneo, omettendo il pagamento di imposte per una cifra rilevante. Contestata un’evasione da circa 20 milioni di euro. Gli inquirenti sostengono che non sarebbero stati versati circa 20 milioni di euro di imposte in un arco temporale compreso tra il 2018 e il 2022. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale: udienza fissata a giugno Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, deve affrontare un processo a Roma perché avrebbe evaso le tasse. Stefano Bandecchi a processo, il caso Unicusano: le accuse di evasione fiscale per 20 milioni di euro. L’inchiesta sulle auto di lusso con i soldi dell’università Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: Cambio nell’interesse della città; Cambiano tutti gli assessori, Bandecchi azzera la giunta: Ora nuove energie; Bandecchi licenzia la giunta; Terni, il sindaco Bandecchi azzera la giunta: stop dalla mezzanotte del 12 febbraio. Normale processo sostitutivo delle forze in campo per potere gestire il secondo tempo della partita con nuove energie. Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscaleAl centro del processo l’indagine sull’università telematica Unicusano e 20 milioni di euro di imposte che non sarebbero state pagate ... lanazione.it Accusato di evasione fiscale, Bandecchi rinviato a giudizio a RomaIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come ammin ... ansa.it Umbria TV. . Ecco le prime dichiarazioni di Stefano Bandecchi dopo l'incontro di maggioranza sui nuovi assessori. facebook "Se mi alzo in piedi non resta neanche un brandello". L'ultima uscita minatoria del sindaco di Terni Stefano Bandecchi durante un'assemblea nella sede della Regione Umbria. #Pietre @repubblica x.com