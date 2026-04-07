Ponticelli agguato all’alba | ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un bar

Nella zona di Ponticelli, nei pressi di un bar di via Carlo Miranda, un giovane di 20 anni è stato colpito da colpi d’arma da fuoco all’alba. L’evento si è verificato all’esterno del locale, nelle prime ore del mattino, e ha portato alla sua morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Agguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Ucciso un 20enne, Fabio Ascione. Secondo una primissima ricostruzione, a fare fuoco sono stati ignoti a bordo di uno scooter. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale. I militari stanno effettuando i primi rilievi. I proiettili esplosi a distanza ravvicinata hanno raggiunto il 20enne al torace. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Dalle modalità con cui si è consumato l'omicidio, non si esclude la matrice camorristica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un bar Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Temi più discussi: Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un bar; Napoli, sparatoria a Ponticelli: ucciso 20enne, indagini dei carabinieri. Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Napoli. fanpage.it Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di PonticelliNotte di sangue a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in ... ilmattino.it Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli - facebook.com facebook