Strade provinciali nuovo appalto da 2,8 milioni per la manutenzione nel versante est

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha avviato un nuovo appalto da 2,8 milioni di euro per sistemare le strade provinciali nella zona est, dopo che alcune arterie erano diventate insicure a causa di lavori trascurati. L'obiettivo è rendere più sicuro il percorso per chi percorre quelle vie ogni giorno, soprattutto nelle aree più isolate. La gara riguarda la manutenzione straordinaria di diverse strade, con interventi che includono il rifacimento del manto e la sistemazione di tratti danneggiati. La scelta del nuovo contratto nasce per migliorare le condizioni di viaggio e prevenire eventuali incidenti.

Gara telematica del Libero Consorzio con accordo quadro annuale finanziato con risorse di bilancio. Offerte entro il 30 marzo, apertura il giorno successivo nella sede di via Acrone Un nuovo intervento per migliorare la viabilità delle aree interne della provincia. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicato un bando di gara per la manutenzione straordinaria del comparto stradale est, con un importo complessivo di 2 milioni e 800 mila euro più Iva, comprensivo di 84 mila euro destinati agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto sarà gestito tramite accordo quadro della durata di un anno.