Una frana lunga quattro chilometri ha causato la chiusura dell’autostrada A14 e della ferrovia adriatica, dividendo temporaneamente parti del paese. Il responsabile della Protezione civile ha dichiarato che le operazioni di ripristino potrebbero richiedere settimane o mesi. La frana ha interessato una zona strategica, provocando disagi e blocchi nelle principali vie di collegamento. Le autorità monitorano attentamente la situazione e pianificano gli interventi necessari.

Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha avvertito che l’autostrada A14 e la ferrovia adriatica potrebbero restare chiuse per settimane o addirittura mesi. L’allarme arriva dopo che un movimento franoso a Petacciato ha ripreso a spostarsi in modo consistente oggi, martedì 7 aprile 2026. L’evento ha causato l’interruzione immediata dei collegamenti tra Molise e Abruzzo, creando di fatto una frattura logistica che divide l’Italia in due tronconi. Per gestire l’emergenza, Fabio Ciciliano ha convocato nel pomeriggio un Comitato operativo a Campobasso. La complessità tecnica del fronte franoso. La dimensione del fenomeno geologico rende impossibile un intervento rapido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14 e ferrovie bloccate: frana di 4km spacca l’Italia in due

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Frana di Petacciato, è la paralisi: chiusa A14 in attesa dei controlli, sospesa la linea ferroviaria. La Statale 16 è inagibile per il crollo del ponteLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it

Si muove la frana di Petacciato: bloccate A14, ferrovia e statale 16Paralisi sulla dorsale adriatica dopo il cedimento verificatosi questa mattina. A Roma convocato il Comitato operativo della Protezione civile ... rainews.it

Si risveglia la frana storica a Petacciato, nel basso Molise. Temporaneamente chiusa la A14, in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni. Allo stesso tempo, anche la linea ferroviaria Bari-Pescara è interrotta tra Ter - facebook.com facebook

Martedì in Molise ci sono stati enormi problemi a causa di una grossa frana, che ha portato alla chiusura dell'autostrada A14 e alla sospensione di molti treni. La frana è attiva da decenni, e ha ripreso a muoversi per le piogge dei giorni scorsi x.com