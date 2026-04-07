A14 e ferrovie bloccate | frana di 4km spacca l’Italia in due

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana lunga quattro chilometri ha causato la chiusura dell’autostrada A14 e della ferrovia adriatica, dividendo temporaneamente parti del paese. Il responsabile della Protezione civile ha dichiarato che le operazioni di ripristino potrebbero richiedere settimane o mesi. La frana ha interessato una zona strategica, provocando disagi e blocchi nelle principali vie di collegamento. Le autorità monitorano attentamente la situazione e pianificano gli interventi necessari.

Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha avvertito che l’autostrada A14 e la ferrovia adriatica potrebbero restare chiuse per settimane o addirittura mesi. L’allarme arriva dopo che un movimento franoso a Petacciato ha ripreso a spostarsi in modo consistente oggi, martedì 7 aprile 2026. L’evento ha causato l’interruzione immediata dei collegamenti tra Molise e Abruzzo, creando di fatto una frattura logistica che divide l’Italia in due tronconi. Per gestire l’emergenza, Fabio Ciciliano ha convocato nel pomeriggio un Comitato operativo a Campobasso. La complessità tecnica del fronte franoso. La dimensione del fenomeno geologico rende impossibile un intervento rapido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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