Basso Molise isolato | crolla la terra bloccate A14 e ferrovie

Nel Basso Molise, il territorio di Petacciato ha subito un cedimento del suolo che ha portato alla chiusura delle strade e delle ferrovie nella zona. L’incidente si è verificato il 7 aprile 2026, creando disagi alla circolazione e interrompendo le connessioni di trasporto nella regione. La situazione ha coinvolto sia l’autostrada A14 che la rete ferroviaria locale, lasciando l’area isolata per il momento.

Il territorio di Petacciato, nel Basso Molise, sta affrontando una nuova fase di instabilità geomorfologica che ha causato l’interruzione della viabilità autostradale e ferroviaria in data 7 aprile 2026. La riattivazione del movimento franoso è avvenuta a seguito di precipitazioni intense e prolungate. I primi segnali di cedimento sono apparsi lungo le arterie che collegano il centro abitato alla zona della marina, dove l’asfalto presenta diverse fratture. Questo evento segue una serie di misure cautelative adottate nei giorni precedenti, come l’ordinanza di chiusura dell’area del belvedere, punto storicamente vulnerabile del versante. L’entità del fenomeno ha costretto Autostrade per l’Italia e Rfi a bloccare il traffico sulla A14, specificamente nel segmento compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambi i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basso Molise isolato: crolla la terra, bloccate A14 e ferrovie Maltempo, crolla la provinciale: comune isolatoNella tarda serata di giovedì a causa dell'incidente maltempo che di è abbattuto sulla provincia di Foggia è caduta una strada A Roseto Val Fortore,... Leggi anche: Puglia isolata: fiumi in piena e ferrovie bloccate, impossibile raggiungere Roma e Milano Argomenti più discussi: MALTEMPO, MOLISE IN GINOCCHIO: CROLLA PONTE SUL TRIGNO; Maltempo in Molise, la Cgil: Il territorio crolla, la politica faccia esame di coscienza; Crolla il ponte sul Trigno sulla SS16, asse adriatico sotto stress tra Molise e Abruzzo. Sospensioni idriche in Basso Molise: disagi a Palata, Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano e San Felice del MoliseCAMPOBASSO – Giornata complessa per il servizio idrico in diversi comuni del Basso Molise. A causa di lavori urgenti e indifferibili ... molisenetwork.net Dopo giorni di maltempo, il sole illumina la Pasquetta in Basso Molise. Tra colline e spiagge, locali e turisti si ritrovano per picnic, passeggiate e tradizioni, tra risate e aria di primavera. I dettagli nel tg delle 14. #Pasquetta #costa #Termoli #Molise - facebook.com facebook Piogge intense in basso Molise e abbondanti nevicate in quota. Venti ancora forti. Qualche schiarita a partire dal pomeriggio di oggi. Il meteo di Gianfranco Spensieri #IoSeguoTgr x.com