Romina Lunari chi è la moglie di Mario Biondi dopo 10 figli da 4 relazioni

Romina Lunari è la donna che nel 2023 ha sposato il cantante Mario Biondi. La coppia si è unita in matrimonio dopo che Biondi ha avuto dieci figli, nati da quattro relazioni diverse. Romina Lunari è la sua attuale moglie e rappresenta il secondo matrimonio del cantante. La coppia vive insieme e ha deciso di ufficializzare il loro rapporto con il matrimonio.

Mario Biondi ha ben dieci figli, nati da quattro differenti relazioni. L’ultima moglie di Mario Biondi, quella attualmente al suo fianco, si chiama Romina Lunari, che ha sposato nel 2023. I due si sono detti “sì” il 16 settembre del 2023 a Sorrento, davanti a soli 40 invitati: erano presenti infatti solamente i loro amici più stretti e i loro cari. “Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo” ha spiegato al Corriere della Sera Mario Biondi prima di sposarsi con Romina. Mario Biondi ha trovato in Romina Lunari quella che poi è diventata sua moglie, la donna con la quale spera di condividere tutta la sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Mario Biondi ha 10 figli avuti da 4 donne diverse, chi sono le sue ex mogli e chi è la moglie RominaMario Biondi ha avuto 10 figli da quattro donne diverse, tra cui l’ex compagna Monica Farina (madre di 6 dei suoi figli) e l’attuale moglie sposata...

Mario Biondi: «Ai miei 10 figli insegno ad apprezzare ciò che hanno»Il cinquantaquattrenne Mario Biondi è padre di dieci figli avuti da quattro donne diverse.

