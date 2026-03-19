Le strade della città sono segnate da numerosi crateri, costringendo gli automobilisti a un continuo slalom tra le buche. Nonostante gli investimenti annunciati dal sindaco e i lavori recenti in via Muzza Corona, le condizioni del manto stradale rimangono difficili. Le criticità sono evidenti e rendono complicato il transito quotidiano, con alcuni tratti che appaiono particolarmente danneggiati.

Nonostante gli investimenti annunciati dal sindaco e i recenti lavori in via Muzza Corona (che collega Piumazzo al capoluogo), "permane un’emergenza strade disastrate e lasciate nel degrado a Castelfranco Emilia su cui l’amministrazione comunale è in perenne ritardo", fanno notare alcuni residenti, in particolare nelle frazioni, e automobilisti pendolari "costretti allo slalom tra le buche". In alcune zone ci sono stati interventi efficaci, mentre in altre l’abbandono – documentato da immagini – va avanti da tempo con tendenza al peggioramento. Tra le situazioni più gravi c’è via Savioli (nella foto) a Riolo, località a nord del paese: buche profonde 30 centimetri, asfalto sfondato, increspature, avvallamenti, cedimenti, guard rail divelto (da anni), segnaletica abbandonata sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strade, ormai è uno slalom tra i crateri"

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