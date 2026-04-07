Strada trasformata in discarica abusiva la denuncia delle guardie ambientali

Le guardie ambientali del Wwf hanno segnalato la presenza di rifiuti di vario tipo lungo via del Campo, ad Aversa. La strada è stata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti lasciati abbandonati lungo il percorso. La denuncia è stata fatta per evidenziare la situazione e attirare l’attenzione sulla problematica dello smaltimento illecito di rifiuti nella zona.

Discarica abusiva in via del Campo ad Aversa. Lo denunciano le guardie ambientali del Wwf che hanno segnalato la presenza di rifiuti di vario genere lungo la strada.Nel corso di un servizio di monitoraggio del territorio, la pattuglia delle guardie giurate del Wwf, composta da Alessandro Gatto e. 🔗 Leggi su Casertanews.it Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditoreUn blitz della guardia di finanza ha portato al sequestro di una discarica abusiva sull'isola di Ischia, denunciato un noto imprenditore. Leggi anche: Strada trasformata in una discarica Temi più discussi: Maxi discarica a Giovi, l'allarme dei residenti: Da mesi è così; Rifiuti abbandonati nei campi del Canavese: una discarica abusiva a nemmeno un chilometro da una autorizzata...; Montanaro, lo scempio dei rifiuti a un chilometro dalla discarica: un prato trasformato in discarica abusiva; Discarica abusiva con amianto vicino alla pineta – Ecco dove. Strada trasformata in una discaricaUna discarica a cielo aperto. A segnalare l’accumulo di rifiuti indifferenziati e il relativo degrado sono alcuni abitanti di via Venezia a Torre del Lago. Lungo la via che costeggia lo stradone di ... lanazione.it Rifiuti abbandonati nei campi del Canavese: una discarica abusiva a nemmeno un chilometro da una autorizzata...Sulla vecchia strada, vicino al campo da calcio, cumuli di rifiuti deturpano un’area verde: indignazione tra i cittadini ... giornalelavoce.it Una semplice infrazione stradale del 2019 si è trasformata in un arresto sette anni dopo. I Carabinieri di Giuliano di Roma hanno portato nel carcere di Frosinone un 40enne residente a Villa Santo Stefano, eseguendo il provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni P - facebook.com facebook