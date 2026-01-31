Una strada di Torre del Lago si trasforma in una discarica a cielo aperto. Alcuni residenti di via Venezia segnalano l’accumulo di rifiuti indifferenziati che coprono le strade, creando degrado e disagio. La situazione peggiora di giorno in giorno, e nessuno sembra intervenire. La gente si chiede quando arriveranno i controlli e le pulizie.

Una discarica a cielo aperto. A segnalare l’accumulo di rifiuti indifferenziati e il relativo degrado sono alcuni abitanti di via Venezia a Torre del Lago. Lungo la via che costeggia lo stradone di scorrimento tra Viareggio e la frazione pucciniana, c’è un tratto di strada in cui i rifiuti vengono lasciati beatamente sul marciapiede senza alcuna differenziazione. Ciò avviene sia in estate che in inverno, con i relativi cattivi odori. Quale può essere la spiegazione? Che alcuni appartamenti vengono affittati senza la possibilità, per chi li abita, di utilizzare i contenitori della Sea, la raccolta differenziata e così via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada trasformata in una discarica

