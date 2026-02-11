I lavoratori del call center nel cuore di Roma pronti allo sciopero | Stop a turni massacranti e stress

A Roma, un centinaio di lavoratori di un call center si preparano a manifestare. Sono in stato di agitazione e minacciano uno sciopero, stanchi di turni troppo lunghi e stress continui. La protesta si fa sentire nel cuore della città, dove i dipendenti chiedono condizioni di lavoro più umane.

Gli addetti al servizio clienti di alcuni fondi sanitari sono pronti ad incrociare le braccia se non ci sarà un’apertura da parte dell’azienda per migliorare condizioni e tutele Un intero call center nel cuore di Roma in stato di agitazione con i lavoratori, un centinaio in tutto, pronti allo sciopero. A sospendere il servizio di assistenza telefonica per quei fondi sanitari integrativi di cui si occupano. Sono i dipendenti della G&G Idee e soluzioni, società di assistenza ai clienti che ha il suo centro principale in via Nizza. I sindacati denunciano una chiusura totale dell’azienda nei confronti delle istanze dei lavoratori che pure sono in stato di agitazione da mesi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Per i prossimi 60 giorni, gli 11 lavoratori del call center della Asl di Teramo non saranno trasferiti alla nuova sede.

Domani si svolgerà uno sciopero nel settore delle telecomunicazioni, coinvolgendo circa 650 lavoratori dei call center del gruppo Enel nel Salento.

L'intelligenza artificiale sostituisce i lavoratori: 62 posti a rischio nel call center di IrenLicenziamento annunciato per metà degli addetti dell'appalto per l'assistenza: A causa dei sistemi automatici ricevono meno chiamate ... rainews.it

Lavoratori call center Treglio, i sindacati: Tempi celeri per evitare altre dimissioniIn conferenza capigruppo, l'assessore Verì ha annunciato la disponibilità della Asl di Chieti a ricollocare 5 operatori, altri dovrebbero andare a Pescara. Monaco (Avs): Nessuna tempistica certa ... chietitoday.it

