Stop alle recensioni false | cosa si può fare e cosa no da oggi

Il 7 aprile 2026 segna un giorno importante per chi gestisce attività nel settore della ristorazione e dell'ospitalità in Italia. In questa data, vengono introdotte nuove norme per contrastare le recensioni false online. Le misure prevedono controlli più rigorosi e sanzioni per chi pubblica o promuove recensioni ingannevoli, con l’obiettivo di tutelare clienti e imprese. La normativa si applica alle piattaforme digitali e ai soggetti coinvolti nella pubblicazione di opinioni sui servizi offerti.

Martedì 7 aprile 2026. Una data qualunque per molti, ma non per i ristoratori e gli albergatori italiani. Dopo l'approvazione definitiva del Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oggi entra in vigore la prima specifica norma contro le false recensioni. Il provvedimento è contenuto nella legge n. 342026, nota anche come ddl Pmi, che stabilisce i criteri di validità delle recensioni e le modalità con cui gli esercenti potranno segnalare i contenuti ritenuti illeciti alle piattaforme online. In attesa di conoscere linee guida applicative, che dovranno essere elaborate dall'Antitrust e dall'Agcom, vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma e quali sono le principali novità per utenti ed esercenti. 🔗 Leggi su Today.it

Pasquetta a Roma, picnic nei parchi: cosa si può fare (e cosa è vietato) oggi 6 aprileOggi 6 aprile, giorno di Pasquetta, migliaia di romani scelgono di trascorrere la giornata all’aria aperta tra picnic, barbecue e relax nei parchi.

Ddl PMI approvato: cosa si rischia in caso di false recensioni su hotel e ristorantiCon l’approvazione del ddl PMI, diventa operativo il pacchetto di norme per regolare il fenomeno delle false recensioni online.

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Temi più discussi: Recensioni false, in vigore le nuove regole del Ddl Pmi: cosa si potrà fare e cosa no dal 7 aprile; Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida); Bari, stop alle recensioni false: nuove regole per difendere imprese e consumatori; Addio recensioni false: la nuova legge PMI cambia tutto per sempre.

Stop alle recensioni false: cosa si può fare e cosa no, da oggiEntrano in vigore le nuove regole che puntano a contrastare il fenomeno dei commenti falsi sulle piattaforme online. I giudizi dovranno essere pubblicati entro 30 giorni e verificati, con gli eserce ... today.it

DDL PMI, stop alle false recensioni: le nuove regole in vigore ma senza linee guida AGCMDal 7 aprile 2026 diventa operativa la legge 34/2026 sulle false recensioni online: sono ora valide solo entro 30 giorni dall'esperienza reale e ne è vietata la compravendita. Ma le linee guida AGCM n ... hwupgrade.it

Stop that Yann Sommer #InterRoma x.com

Stop e limiti al cherosene negli scali, l’Europa al buio sui rifornimenti #Italia - facebook.com facebook