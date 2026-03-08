Ddl PMI approvato | cosa si rischia in caso di false recensioni su hotel e ristoranti

Il ddl PMI è stato approvato e ora le norme per contrastare le false recensioni su hotel e ristoranti diventano operative. Le nuove disposizioni mirano a regolamentare questa pratica, che spesso induce in errore i consumatori. La legge prevede sanzioni per chi pubblica recensioni mendaci, con l’obiettivo di rendere più trasparente il mercato delle recensioni online.

Con l’approvazione del ddl PMI, diventa operativo il pacchetto di norme per regolare il fenomeno delle false recensioni online. La nuova disciplina riguarda tutte le imprese del comparto turistico, non solo hotel e ristoranti, ma anche strutture ricettive in generale, stabilimenti termali e qualsiasi forma di attrazione turistica. Il mercato delle recensioni false online, da dove nasce il fenomeno. Nel turismo digitale le recensioni online sono diventate uno degli strumenti più influenti nelle decisioni dei viaggiatori. Un commento positivo può far aumentare le prenotazioni di un hotel, mentre una valutazione negativa può incidere sulla reputazione di un ristorante o di una struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

