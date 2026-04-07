A Ravenna, circa 60.000 persone sono considerate sedentari, mentre in tutta la Romagna quasi 420.000 individui, pari al 37% della popolazione residente, presentano almeno una patologia cronica. I dati indicano una prevalenza significativa di condizioni di salute legate a stili di vita sedentari e a patologie di lunga durata. La prevenzione viene indicata come un elemento fondamentale per affrontare queste tematiche.

Quasi quattro persone su dieci. Tanti sono coloro che hanno almeno una patologia cronica in Romagna: quasi 420mila persone, il 37% della popolazione residente. Le condizioni più diffuse sono le malattie metaboliche. Nel distretto di Ravenna (che include anche i comuni di Cervia e Russi) le persone sedentarie sono 60mila, mentre quelle obese e in sovrappeso 57mila. I fumatori sono invece 34.500. Si tratta di dati che arrivano dalle stime della sorveglianza Passi del distretto di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna derivanti da interviste a campione sulla popolazione. L’azienda sanitaria infatti ne effettua circa un migliaio ogni anno su tutto il territorio delle tre province. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stili di vita e patologie croniche. A Ravenna sono 60mila i sedentari: "Fondamentale fare prevenzione"

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