Informazione su patologie croniche femminili a Muzzana

Sabato 7 febbraio alle 17, a Muzzana del Turgnano si terrà un incontro dedicato alle patologie croniche femminili. Nella sala civica di Villa Muciana, professionisti della salute spiegheranno come riconoscere e gestire queste problematiche, offrendo un’occasione per fare domande e chiarire dubbi direttamente con gli esperti.

Sabato 7 febbraio, alle 17, a Muzzana del Turgnano, nella sala civica di Villa Muciana ci sarà un pomeriggio informativo per conoscere e generare consapevolezza con professionisti della salute. "Quando il corpo chiede ascolto per dare un nome al dolore" è il titolo di un incontro che traccerà una panoramica sugli sviluppi nelle cure di patologie croniche femminili estremamente diffuse e fortemente invalidanti quali endometriosi, vulvodinia e adenomiosi, spiegando quali siano le strategie di contrasto" dichiara la presidente Sonia Manente dell'associazione Endometriosi Fvg, che ha promosso l' evento in collaborazione con Auser Turgnano di Muzzana del Turgnano e Marano Lagunare e la C.

