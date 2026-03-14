Lilly ha lanciato la campagna “Io Prevengo” per sensibilizzare sulla prevenzione delle patologie cardiometaboliche. Un truck di colore rosso acceso, con la scritta “Scendi in piazza per la tua salute”, si muove tra le città per invitare le persone a prestare attenzione alla propria salute. L'iniziativa prevede presidi mobili e momenti informativi nelle piazze italiane.

Un truck di un rosso brillante su cui campeggia la scritta “ Scendi in piazza per la tua salute ”. Lilly, azienda farmaceutica sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, ha scelto questo slogan per lanciare da Varese “ Io Prevengo ”, la nuova campagna itinerante di prevenzione contro le patologie cardiometaboliche. Un dettaglio delle strumentazioni usate a bordo del truck per effettuare gli screening. (Foto: LaPresse) Dal diabete all’ ipertensione, dal colesterolo all’ obesità, l’iniziativa si rivolge alla popolazione lombarda. Con quasi 3 milioni di persone in sovrappeso e circa 450mila affette da diabete mellito nella sola Lombardia, Lilly vuole dimostrare quanto sia fondamentale fare prevenzione per evitare che le patologie cardiometaboliche progrediscano nei soggetti potenzialmente a rischio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Io Prevengo”, la nuova campagna di Lilly per fare prevenzione contro le patologie cardiometaboliche

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