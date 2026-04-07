Stellantis riparte dagli Stati Uniti Gli analisti | Mercato in crescita

Stellantis torna a puntare sul mercato statunitense, dove la domanda di auto si mantiene forte, anche in presenza di tensioni geopolitiche. Secondo un’analisi di Jd Power presentata all’Auto Show di New York, nel 2026 il settore potrebbe continuare a crescere, grazie soprattutto agli acquirenti con redditi elevati. La tendenza è stata confermata anche durante l’evento, che si svolge in questi giorni.

«Negli Usa la domanda di auto resta solida, nonostante le difficoltà geopolitiche, grazie agli acquirenti con redditi più elevati»: la stima relativa al 2026 è di Jd Power ed è stata illustrata all’Auto Show di New York, tuttora in corso. Una previsione che vede protagonisti soprattutto gli utenti con maggiore possibilità, quindi in grado di sopportare listini più cari e costi del carburante più alti. Jd Power vede il 2026 chiudere con 16,3 milioni di auto immatricolate, in linea con il 2025 quando Oltreoceano è stato raggiunto il miglior risultato dal 2019. Dunque, una congiunzione astrale favorevole a Stellantis il cui ceo Antonio Filosa ha dato il via al rilancio del gruppo proprio dal mercato Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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