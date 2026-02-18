Dagli Stati Uniti alla Romagna | riparte il viaggio studio tra Santarcangelo e Portsmouth

Perché un gruppo di studenti di Portsmouth torna a Santarcangelo? La causa è il successo dell’ultima visita, avvenuta un anno fa, che ha lasciato un ricordo positivo sia ai ragazzi che alle insegnanti. Questa volta, 15 studenti e due insegnanti viaggiano dall’America alla Romagna dal 22 febbraio al 1° marzo, per partecipare a attività culturali e laboratori scolastici. Durante il soggiorno, visiteranno aziende locali e parteciperanno a incontri con gli studenti italiani, consolidando così il progetto di scambio internazionale.

A un anno esatto dal precedente viaggio studio, da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo un gruppo di ragazzi della high school di Portsmouth tornerà a Santarcangelo per rinnovare un'esperienza formativa particolarmente preziosa per gli studenti in un'ottica di scambio culturale, crescita e.