Agenti Ice a Milano per le Olimpiadi | cosa non faranno e dove gli uomini in arrivo dagli Stati Uniti

Durante le Olimpiadi Invernali a Milano, l’His dell’Ice sarà operativo presso il consolato Usa, in via Principe Amedeo. La presenza degli agenti statunitensi mira a garantire la sicurezza degli eventi e dei partecipanti, coordinandosi con le autorità locali. Questa attività si inserisce nel quadro delle misure di prevenzione e controllo adottate in occasione dei giochi, senza interferire con le normali funzioni diplomatiche e di sicurezza della città.

Milano – Sarà l'His, il braccio investigativo degli uomini dell'Ice, a lavorare nella sala operativa del consolato Usa a Milano, in via Principe Amedeo, in occasione dei giochi olimpici invernali che si svolgeranno a febbraio. Durante tutto l'evento - per supportare i dettagli della sicurezza diplomatica e non per condurre operazioni di controllo dell'immigrazione - entreranno in campo per gli Stati Uniti gli uomini dell'His (Homeland security investigations): si tratta della componente investigativa dell'Ice (Immigration and custom enforcement), che è l'agenzia federale americana finita sotto i riflettori dopo l'omicidio di un cittadino americano, Alex Pretti, ucciso da un agente a Minneapolis nel corso delle proteste contro la gestione delle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump.

