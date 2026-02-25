Sanremo 2026 | pizza gourmet per cantanti e VIP

La presenza di una pizzeria gourmet per i cantanti e i VIP a Sanremo 2026 nasce dall'esigenza di offrire un'esperienza culinaria raffinata durante il festival. La scelta di inserire piatti innovativi e di qualità mira a soddisfare le richieste di un pubblico esigente, desideroso di scoprire sapori unici. Questa iniziativa si inserisce tra le attività del festival, creando un collegamento tra musica e gastronomia. La serata si anima anche grazie a questa novità culinaria.

La magia di Sanremo inizia anche in cucina. Stasera, mentre le luci del Teatro Ariston si accenderanno per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, un altro palcoscenico, altrettanto importante, prenderà vita a pochi passi di distanza. Stiamo parlando di Casa Sanremo, il luogo dove si intrecciano storie, emozioni e, perché no, anche qualche assaggio goloso. Tra i protagonisti di questa edizione, c’è Tommaso Dattoli, titolare della pizzeria L’Angolo di Scandiano, chiamato a deliziare il palato di cantanti, ospiti e addetti ai lavori. La sua presenza a Sanremo è ormai una tradizione consolidata, e stasera, sulla terrazza del, il pizzaiolo reggiano lavorerà instancabilmente per preparare degustazioni e finger food. 🔗 Leggi su Ameve.eu

