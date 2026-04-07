Stefania Nesi insultata e minacciata | Parole che feriscono Questa è violenza Giani | Scritte ignobili e inaccettabili

Stefania Nesi, candidata alle primarie del Partito Democratico a Pistoia, ha ricevuto insulti sessisti e minacce di morte sui social media. Le parole rivoltele sono state definite da alcuni come parole che feriscono e violenza. La situazione è stata commentata anche dal presidente della regione, che ha definito i messaggi come scritte ignobili e inaccettabili. La candidata concorre alle primarie insieme a Giovanni Capecchi, in vista delle amministrative del 2026.

PISTOIA – Insulto sessista e minacce di morte contro Stefania Nesi, Pd. Stefania Nesi è la candidata alle p rimarie Pd al voto domenica 12 aprile a Pistoia insieme allo sfidante dem Giovanni Capecchi p er designare il candidato sindaco alle amministrative Pistoia 2026. Amministrative in cui per il centrodestra è candidata sindaca Anna Maria Celesti, vicesindaca attuale sindaca dopo l’ ingresso in Consiglio regionale di Alessandro Tomasi. La scritta ‘Nesi putt. Pd devi morire’ su un muro a Candeglia. La condanna del mondo politico. (Foto Fn Stefania Nesi) Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana: “Le scritte apparse questa mattina contro Stefania Nesi e il Pd Pistoia sono ignobili e inaccettabili”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stefania Nesi insultata e minacciata: “Parole che feriscono. Questa è violenza”. Giani: “Scritte ignobili e inaccettabili” Dottoressa minacciata e insultata in pronto soccorso, arrivano i carabinieriIl peggio evitato grazie all'intervento di un'infermiera: il fatto è accaduto a Giulianova. Papa Leone: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altriIn vista della Quaresima, reso noto il messaggio di Papa Leone per vivere questo tempo di attesa della Pasqua: digiuno anche dalle parole che... Scritte contro la candidata Pd a Pistoia Stefania Nesi: È violenza. Non ci fermeremoScritte offensive apparse su un muro a Pistoia contro Stefania Nesi, candidata del Partito democratico alle primarie del centrosinistra in vista delle ... gonews.it Scritte intimidatorie a Candeglia nei confronti di Stefania Nesi, la condanna di Partito democratico e Camera del lavoroAtti vandalici nella frazione di Candeglia, che al suo risveglio ha trovato alcuni muri imbrattati da frasi d’odio indirizzate alla candidata Pd alle primarie, Stefania Nesi, e al partito. A Nesi va ... valdinievoleoggi.it