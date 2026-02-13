Papa Leone | in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri

Papa Leone ha annunciato che durante la Quaresima, i fedeli devono impegnarsi a evitare anche le parole che possono ferire gli altri, sottolineando come il silenzio e la gentilezza siano strumenti fondamentali per prepararsi alla Pasqua. Questa indicazione arriva in un momento in cui il Papa invita a riflettere sul potere delle parole e sulla responsabilità di usarle con saggezza, soprattutto in un’epoca in cui i social media spesso amplificano i conflitti e le incomprensioni. In un messaggio diffuso oggi, il Papa ha specificato che il digiuno dal parlare con durezza o superficialità deve accompagnare il cammino spirituale di ogni credente

In vista della Quaresima, reso noto il messaggio di Papa Leone per vivere questo tempo di attesa della Pasqua: digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri Approfondimenti su papa leone Papa Leone visita cinque parrocchie romane in Quaresima Durante la Quaresima, il Papa si recherà in visita presso cinque parrocchie di Roma, approfondendo il rapporto con le comunità locali. Ci vorrebbe un miracolo, anzi un aggiornamento: tra gli Airbus malfunzionanti c’è anche quello di Papa Leone XIV Papa Leone: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri Ultime notizie su papa leone Argomenti discussi: Il Papa: una nuova unità per l’Europa oltre le tensioni e le divisioni; Quaresima e Pasqua 2026: gli appuntamenti liturgici del Papa; Le celebrazioni della Quaresima e della Pasqua 2026 con Papa Leone XIV; Montagna. Papa Leone XIV nomina un Vescovo trappista a guidare il ritiro quaresimale della Curia Romana - MiL. Papa Leone: in Quaresima digiuno dalle parole che feriscono gli altriNel suo messaggio per il tempo di preparazione alla Pasqua 2026, dal titolo: Ascoltare e digiunare. La Quaresima come tempo di conversione, il Papa chiede forme di astensione concreta come disarm ... ilsycomoro.it Il consiglio di Papa Leone XIV in Quaresima: Chiediamo la forza di un digiuno che attraversi anche la linguaLa Quaresima è il tempo in cui la Chiesa, con sollecitudine materna, ci invita a rimettere il mistero di Dio al centro della nostra vita, perché la nostra fede ritrovi slancio e il cuore non si dispe ... acistampa.com Le parole di Papa Leone XIV mdst.it/4rPBIJy - facebook.com facebook #15febbraio: la visita di Papa Leone XIV alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido. Il Santo Padre incontrerà le diverse realtà della comunità affidata ai Pallottini e celebrerà la Santa Messa alle 17. x.com