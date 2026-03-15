Dottoressa minacciata e insultata in pronto soccorso arrivano i carabinieri

Sabato 14 marzo al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo, un genitore ha rivolto insulti e minacce a una dottoressa dopo aver ricevuto una richiesta di ulteriori esami diagnostici. L'episodio ha portato l'intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza del personale sanitario. La vicenda rappresenta un nuovo episodio di aggressione contro il personale ospedaliero nella regione.

Il peggio evitato grazie all'intervento di un'infermiera: il fatto è accaduto a Giulianova. Identificato l'aggressore: un padre in ansia per il figlio. L'Ugl salute: “Chi cura non può lavorare nella paura” Nuova aggressione nei confronti del personale sanitario in Abruzzo. L'ultimo episodio è stato registrato sabato 14 marzo al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova (Teramo), dove un genitore avrebbe proferito insulti e minacce a una dottoressa dopo la richiesta di altri esami diagnostici per il figlio, prescritti per escludere possibili complicanze: non si sarebbe arrivati al contatto fisico soltanto grazie all’intervento di un'infermiera come scrive l'Ansa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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