Stava per attivare mille Sim all’insaputa degli intestatari gestore di negozio di telefonia denunciato

Un gestore di un negozio di telefonia è stato denunciato dopo aver attivato circa mille schede SIM senza il consenso degli intestatari, intestandole a nome di persone straniere che non risiedono nel paese. Secondo le indagini, le attivazioni sono state effettuate in modo fraudolento, utilizzando dati falsi per creare identità fittizie. La vicenda riguarda la gestione di pratiche che potrebbero aver violato diverse norme sulla tutela dei dati e sulla legalità delle attivazioni telefoniche.

Ha attivato un migliaio di schede telefoniche intestandole fittiziamente a persone straniere non residenti sul territorio nazionale. Le anomalie sono state riscontrate dagli agenti della polizia, nell’ambito di una serie di controlli di settore.L’attività investigativa, sviluppata dai poliziotti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sim intestate a persone inesistenti a Napoli, indagato un 50enne titolare di un negozio di telefoniaUn cinquantenne originario del Bangladesh e residente a Napoli è indagato dopo un’operazione condotta dai Carabinieri di Avellino che ha portato al... Rapina in pieno giorno ad Angri, nel mirino un negozio di telefoniaPaura in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia è stato preso d’assalto da un gruppo di rapinatori armati.