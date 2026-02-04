sim intestate a persone inesistenti a napoli indagato un 50enne titolare di un negozio di telefonia

La polizia ha sequestrato a Napoli oltre 3.500 schede telefoniche e denaro a un commerciante di telefonia di 50 anni. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per ricettazione. Le SIM erano intestate a persone inesistenti, e ora gli investigatori cercando di capire come siano state usate e se ci siano altri complici. La vicenda si sta sviluppando in queste ore, mentre gli agenti continuano a fare accertamenti nel negozio dell’uomo.

Un cinquantenne originario del Bangladesh e residente a Napoli è indagato dopo un’operazione condotta dai Carabinieri di Avellino che ha portato al sequestro di 3.500 carte SIM e ingenti somme di denaro, nell’ambito di un’indagine sulla ricettazione di schede telefoniche intestate fittiziamente. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino e si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati legati all’uso illecito delle comunicazioni elettroniche. Indagini per ricettazione a Napoli Le perquisizioni e i sequestri Il contesto investigativo e le finalità dell’operazione Indagini per ricettazione a Napoli Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’operazione ha preso avvio a seguito di approfondimenti investigativi condotti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino con il supporto di reparti territorialmente competenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I Carabinieri di Avellino hanno sequestrato numerose SIM intestate a persone inesistenti.

Sim intestate a persone inesistenti a Napoli, indagato un 50enne titolare di un negozio di telefoniaSequestrate 3.500 SIM e denaro a un commerciante di Napoli, indagato per ricettazione di schede telefoniche intestate a soggetti inesistenti. virgilio.it

Maxi sequestro di Sim a cittadino del BangladeshMigliaia di carte Sim intestate a persone inesistenti vendute on line a suoi connazionali: un 50enne originario del Bangladesh, residente a Napoli, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo invest ... ansa.it

