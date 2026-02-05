Stati Uniti-Iran, la porta del dialogo resta aperta

Tra Stati Uniti e Iran si continua a parlare, anche se la tensione resta alta. Gli americani non escludono un intervento militare, mentre Tehran resta pronta a respingere qualsiasi mossa. La situazione rimane delicata, con il rischio di un'escalation che potrebbe portare a un conflitto. Per ora, però, le parti preferiscono mantenere aperta la strada del dialogo.

Tra Stati Uniti e Iran, la porta del dialogo resta aperta. Drammatica l’alternativa: l’attacco degli Stati Uniti. Domattina un vertice a Muscat. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Questa settimana a Istanbul si terrà un vertice tra Stati Uniti e Iran, con l’obiettivo di avviare un dialogo diretto.

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere all'Iran, attraverso vari canali, di essere pronti a incontrarsi per negoziare un accordo.

