Stasera, su Rai 1, va in onda il finale di Cuori 3, la serie con Matteo Martari e Pilar Fogliati, dopo due serate consecutive di trasmissione. La decisione di continuare la messa in onda è stata presa per soddisfare l’attesa dei fan, che speravano in una conclusione rapida. La puntata conclusiva si preannuncia ricca di colpi di scena, mentre i protagonisti si preparano a chiudere le loro storie. Per il pubblico, questa sera rappresenta l’ultimo appuntamento con la serie prima di pensare alla quarta stagione.

Una sorpresa nella sorpresa. Il finale di Cuori 3 va in onda stasera – martedì 17 febbraio – per il terzo giorno di fila. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 domenica sera su Rai 1, ha spinto la fiction delle Molinette a stringersi in un calendario insolito: tre prime serate consecutive sullo stesso canale. Un piccolo record involontario, che purtroppo rischia di penalizzare una delle serie più amate della Rai. Perché è indubbio l’affetto del pubblico per Delia, Alberto e il loro reparto di cardiochirurgia torinese: tre milioni di spettatori a sera sono numeri importanti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ecco come finisce Cuori 3: stasera in tv il finale della serie d Rai 1 con Matteo Martari e Pilar Fogliati. E già si pensa alla quarta stagione

Cuori 3 con Pilar Fogliati e Matteo Martari: le anticipazioni della nuova stagione della serie tv ambientata nel 1974 tra nuove scoperte e amori difficiliQuesta sera su Rai 1 torna Cuori con una nuova stagione ambientata nel 1974.

Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo MartariLa terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.