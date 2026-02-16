Kanye West a Reggio Emilia | rimborsi e polemiche sui biglietti dopo l’ampliamento del tour europeo Fan delusi

Hellwatt nel Vortice dei Rimborsi: La Bufera sui Biglietti di Kanye West a Reggio Emilia. La vendita dei biglietti per il concerto di Kanye West alla Rcf Arena di Reggio Emilia, previsto per il 18 luglio, è al centro di una crescente polemica. L’abbassamento dei prezzi, a seguito dell’annuncio di nuove date europee per il rapper, ha costretto gli organizzatori a offrire rimborsi parziali ai fan che avevano acquistato i biglietti in fase di prevendita a dicembre, scatenando un’ondata di proteste sui social media e sollevando interrogativi sulla trasparenza delle politiche di ticketing. L’Esclusiva Perduta e la Svolta nei Prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kanye West ha fatto scalpore a Reggio Emilia a causa dei prezzi dei biglietti, che molti fan trovano troppo alti.

Dopo mesi di attese e rumours, l’attesa è finalmente finita: Kanye West, in arte Ye, arriverà in Italia per un grande concerto a Reggio Emilia.

